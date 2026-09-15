«Понял, что это шанс»: вахтовик заснял чудесное спасение от медведя в тайге

Пользователь Сети Николай Ключук вместе с коллегами попал в страшную ситуацию посреди тайги. Пока мужчины спали в вагончике, к ним пытался пробраться огромный бурый медведь.

Инцидент произошел в 6 утра. Мужчины проснулись из-за звука, будто кто-то громко поднимается по ступеням в вагончик. При этом дверь была приоткрыта, потому что внутри жарко. Николай признается, что никто не могут подумать, что у них могут быть «гости».

«Товарищ начинает выходить, смотреть, кто пришел, и мельком замечает в окне черное пятно в виде медведя. Огромного 4-5-годовалого мишку», — написал Николай.

Хищник начал заходить в вагон, но на пути ему встретился пакет с хлебом. Он разорвал его и пообедал, после чего ушел, но ненадолго. На опубликованных кадрах видно, как медведь удаляется, а затем снова подходит близко к дому. Он замечает булку, хватает ее и убегает в лес.

Николай понял, что это его шанс уйти. Он быстро выбежал из дома, прыгнул в «Камаз». Автор ролика признался, что впервые испытал подобные эмоции, ведь он был абсолютно беззащитным.

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