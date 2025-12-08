Помощница украла у ветерана ВОВ в Москве коллекционные монеты

40-летняя помощница по хозяйству предстанет перед судом, ее обвиняют в краже коллекционных монет у ветерана ВОВ в столице, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Обвиняемая помогала пенсионеру по хозяйству, у нее был свободный доступ в квартиру. Она открыла запертую комнату, в которой увидела альбомы с монетами и решила их похитить. Злоумышленница несколько раз тайно проходила в комнату и похищала альбомы с монетами. Свою добычу она продавала, получая деньги на банковскую карту.

В сговоре с помощницей ветерана был ее знакомый. Мужчина помогал сбывать украденное. Уголовное дело в отношении этого злоумышленника выделено в отдельное производство.

Похищенное найдено в ломбарде на улице Никольской в Москве. Обвиняемая сейчас содержится под стражей.

