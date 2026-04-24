Помогала бойцам СВО и животным: изверги убили волонтера, натравив на нее стаффорда

Беззащитная волонтер из Омска стала жертвой двух пьяных извергов, которые избили ее, а затем натравили бойцового стаффорда на нее и ее собак. Во время избиения они кричали лозунги в поддержку Украины, сообщает SHOT .

Девушка, известная в Омске как Лера Зима, помогала участникам СВО и бездомным животным. Сама она содержала пятерых собак, две из которых больные. 25 марта она гуляла с питомцами, когда на нее внезапно напали двое пьяных местных жителей.

Они натравили на девушку и ее собак стаффордширского терьера, который искалечил своих жертв. Валерия тогда успела сообщить, что напавшие знали ее и были осведомлены о ее волонтерской деятельности. В ходе избиения они кричали лозунги в поддержку Украины.

Избитая и истерзанная Валерия попала в больницу с сильнейшим сотрясением и ушибами головы. Девушка отказалась от госпитализации, так как осталась ухаживать за своими собаками. Со временем ей стало хуже. Девушка начала страдать от частых обмороков.

Она стала устраивать питомцев на передержку, а 23 апреля записалась на прием к врачу. Утром она начала собираться, но умерла, не успев выйти из дома.

Местные жители говорят, что один из напавших на волонтера — 23-летний садист, который не раз натравливал своего агрессивного стаффордширского терьера на других собак. Мужчины, избившие девушку, до сих пор не задержаны, хотя личности установлены.

