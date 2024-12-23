Полыхающие машины: страшное ДТП произошло на трассе в Кузбассе

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Пожар вспыхнул на месте страшного ДТП на трассе в Кемеровской области

ДТП с участием нескольких автомобилей, включая грузовик, произошло в понедельник на трассе Кемерово — Новокузнецк, вспыхнул пожар, сообщает Сiбдепо .

На кадрах с видеорегистратора случайного свидетеля происшествия видно, что автомобили охвачены пламенем.

Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в Прокопьевском районе Кемеровской области.

Сейчас на месте аварии работают медики. Данных о пострадавших пока нет.