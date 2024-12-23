Полыхающие машины: страшное ДТП произошло на трассе в Кузбассе
Пожар вспыхнул на месте страшного ДТП на трассе в Кемеровской области
Фото - © МЧС Кемеровской области - Кузбасса
ДТП с участием нескольких автомобилей, включая грузовик, произошло в понедельник на трассе Кемерово — Новокузнецк, вспыхнул пожар, сообщает Сiбдепо.
На кадрах с видеорегистратора случайного свидетеля происшествия видно, что автомобили охвачены пламенем.
Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП произошло в Прокопьевском районе Кемеровской области.
Сейчас на месте аварии работают медики. Данных о пострадавших пока нет.
Фото - © МЧС Кемеровской области - Кузбасса