Получил тяжелую травму: сотрудник новосибирского завода ударил палкой коллегу
Тяжелый конфликт произошел между сотрудниками ООО «Завод керамических изделий „Универсал“» в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает NGS.RU.
Как рассказали в региональной Гострудинспекции, 19 февраля ссора произошла между двумя укладчиками-упаковщиками во время работы по укладке готовых изделий на поддоны. Во время нее один из мужчин схватил деревянную палку и ударил ею оппонента по голове.
В результате пострадавший получил тяжелую травму.
В связи с произошедшим начато расследование. В инспекции заявили, что, если проверка выявит нарушения требований охраны труда, ответственных лиц привлекут к административной ответственности.
