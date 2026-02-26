Получил тяжелую травму: сотрудник новосибирского завода ударил палкой коллегу

Как рассказали в региональной Гострудинспекции, 19 февраля ссора произошла между двумя укладчиками-упаковщиками во время работы по укладке готовых изделий на поддоны. Во время нее один из мужчин схватил деревянную палку и ударил ею оппонента по голове.

В результате пострадавший получил тяжелую травму.

В связи с произошедшим начато расследование. В инспекции заявили, что, если проверка выявит нарушения требований охраны труда, ответственных лиц привлекут к административной ответственности.

