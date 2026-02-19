Получил «перец» в лицо: пассажирка Мосметро поквиталась с толкнувшим ее мужчиной
Пассажирка залила перцовкой толкнувшего ее мужчину в метро Москвы
На станции «Щелковская» столичной подземки мужчина толкнул пассажирку плечом. Та распылила в его сторону баллон с перцовкой, сообщает «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в час пик. На записи девушка поднимает баллончик с аэрозолем к лицу мужчины, который, предположительно, ее толкнул. Тот попытался выбить перцовку. Затем женщина распылила содержимое баллончика ему в лицо.
Защищавшаяся рассказала, что на станции метро «Щелковская» столкнулась с неизвестным мужчиной у турникетов. Между ними случился конфликт. Затем женщина достала баллончик и распылила его.
Москвичка признала вину. Также она полностью раскаялась.
