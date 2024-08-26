Получил 2 млн руб: воевавший в ВСУ алжирский наемник объявлен в международный розыск

Наемника объявили в международный розыск за участие в конфликте на стороне ВСУ

Прокуратура Донецкой Народной Республики вынесла обвинение в отношении 29-летнего Кусеила Луадахи из Алжира. Наемник объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Луадахи обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). На протяжении двух лет мужчина воевал на стороне ВСУ, за что получил вознаграждение — более 2 млн рублей.

Суд заочно арестовал наемника. Уголовное дело направили в Верховный суд ДНР.

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