Польский наемник Михал Липский, который воевал на стороне Украины до весны этого года, отметил, что ВСУ сейчас уже потеряли мотивированных военных, сообщает ТАСС .

В беседе с изданием Defence24 Липский уточнил, что мотивации у украинской армии уже нет.

«Мотивированные уже лежат на кладбищах».

По словам наемника, качество подготовки новых украинских военнослужащих является крайне низким. ВСУ попадают на фронт спустя месяц после того, как их призвали в армию. В учебных центрах перед отправкой бойцам не рассказывают даже о базовых навыкам прицеливания и стрельбы.