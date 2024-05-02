Польских военных ранили камнями на границе с Белоруссией

Как отметила Пограничная стража Польши, во время одного из нападений пограничника ранили камнем в лицо. Пострадавшему понадобилась медпомощь. Кроме того, в еще одном инциденте удар камнем в лицо получил солдат Войска польского.

Всего за сутки выявлено 113 попыток незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. За последние дни пограничники оказывали помощь зарубежным гражданам, которые нуждались в медпомощи. В больницу доставили 10 иностранцев, среди которых был беременная иранка.

По информации пограничников, за прошлый месяц на участке, который охраняет Подляский погранотряд, выявлено свыше 5,3 тыс. попыток незаконного пересечения границы.