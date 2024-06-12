Польская военная авиация поднята в воздух

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Власти Польши вместе с союзниками подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ, пишет ТАСС .

«Наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных сил, на которое ссылается агентство.

Ранее военные силы Варшавы применяли эту меру 7 июня.

В среду ночью несколько взрывов прозвучало в Киеве, в городе работало ПВО.