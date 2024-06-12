Польская военная авиация поднята в воздух
ВВС Польши активизировались из-за российской авиации
Власти Польши вместе с союзниками подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ, пишет ТАСС.
«Наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении оперативного командования Вооруженных сил, на которое ссылается агентство.
Ранее военные силы Варшавы применяли эту меру 7 июня.
В среду ночью несколько взрывов прозвучало в Киеве, в городе работало ПВО.