Полнейшая дичь: женщина токсикоманила прямо в вагоне метро

Пользователи Сети обсуждают вопиющий случай, который произошел в метро Москвы. Там женщина начала токсикоманить прямо в вагоне метро.

Фото и видео происходящего опубликовала в социальных сетях пользователь с ником marina.vansheva. На кадрах изображена женщина с ярко рыжими волосами. Она стоит у двери вагона метро, шатается и подносит ко рту баллон.

«Полнейшая дичь. Вы бы прошли мимо или попытались что-то сделать?» — задала вопрос девушка.

Большинство выразили мнение, что стоит вмешиваться в подобные ситуации только тогда, когда действия наркомана угрожают обществу или он умирает. Некоторые пользователи заявили, что в таком случае вызвали бы полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.