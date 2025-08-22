Полиция задержала главу предприятия с золотом на 13 млн рублей в машине в Якутии

Сотрудники полиции Республики Саха (Якутия) провели задержание 50-летнего директора золотодобывающего предприятия, у которого в авто нашли слитки этого драгоценного металла на 13 млн рублей. У мужчины просто хотели проверить документы, но он начал сильно нервничать, что привлекло внимание силовиков, сообщает пресс-служба МВД России.

Полицейские начали осматривать автомобиль. На заднем сиденье они нашли сумку с пятью слитками и тремя фрагментами золота. Еще там находился пакет с россыпным природным золотом, 900 тыс. рублей и электронными весами.

Найденное отправили на экспертизу. По ее итогам выяснилось, что изъятые слитки были сделаны из шлихового золота в кустарных условиях. Их суммарная масса составляет более 1,6 килограмма, а стоимость — около 13 млн рублей.

Задержанный рассказал, что перевозил драгоценный металл из Оймяконского района в Якутск. За это ему должны были заплатить 500 тыс. рублей.

Открыто уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»). Мужчину отпустили под подписку о невыезде.