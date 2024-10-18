Полиция спасла запутавшегося в штанах москвича

В Москве мужчине пришлось дважды вызывать экстренные службы, потому что он запутался в штанах. В первый раз москвичу помогли полицейские, сообщает Baza .

18 октября житель Кусковской улицы несколько раз звонил по номеру «112» и просил помощи. По словам гражданина, он запутался в штанах и не мог справиться с этой напастью.

«Ноги засунул в руки и не могу вытащить. Не могу шевелиться и ходить», — говорил москвич.

Из западни мужчину вызволили сотрудники полиции, которые пришли к нему домой. Несмотря на удачную спасательную операцию, спустя полчаса с момента визита правоохранителей москвич опять позвонил в «112» — он повторно запутался в одежде.