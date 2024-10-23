Полиция Щелкова обнаружила подпольную лабораторию по производству мефедрона

Правоохранители городского округа Щелково раскрыли и ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона, которая находилась в арендованном доме в одном из СНТ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Полицейские задержали подозреваемого — 28-летнего жителя столицы, который ранее уже был судим. В доме, который арендовал мужчина, обнаружили множество различных емкостей, стеклянные лотки с неизвестным содержимым, канистры с жидкостью, респиратор, весы и упаковочный материал.

Экспертиза показала, что в составе жидкости есть наркотическое вещество — мефедрон. После высушивания его масса составила около 2 кг. Подозреваемый признался, что планировал продавать вещества с помощью тайников-закладок.

В отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье о незаконных производстве, сбыте и пересылке наркотиков. Мужчину заключили под стражу.

Ранее 35-летняя жительница Свердловской области придумала, как провезти на отдых наркотики. Она пропитала мочалку героином и попыталась прорваться на юг, но не вышло.