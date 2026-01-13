Полиция Рузы задержала похитителей новогодней елки из Дома быта

Двое жителей Рузы были задержаны сотрудниками полиции за кражу новогодней елки и игрушек из фойе Дома быта напротив администрации округа 29 декабря, сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.

В фойе Дома быта напротив администрации Рузского округа сотрудники арт-студии «Творить просто» установили новогоднюю елку с игрушками. 29 декабря неизвестные похитили елку вместе с украшениями среди бела дня. Директор студии Наталья Чекмарева попыталась догнать злоумышленников, но безуспешно.

С помощью видеозаписей с камер наблюдения удалось установить личности подозреваемых. Оперуполномоченные уголовного розыска Михаил Глушенков и Кирилл Гадамайчук оперативно задержали мужчину и женщину 30 лет. Задержанные признались, что украли елку, чтобы встретить с ней Новый год дома, так как не могли позволить себе купить новую.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенная елка возвращена арт-студии. Директор студии выразила благодарность сотрудникам полиции, а глава округа Александр Горбылев отметил их профессионализм.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.