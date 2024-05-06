Полиция разыскивает военного, который расстрелял 6 сослуживцев в ДНР

4 мая военнослужащий открыл огонь по боевым товарищам — военным гаубичного артиллерийского дивизиона. Затем он скрылся с места преступления.

Предполагается, что мужчина может скрываться в приграничных регионах России. При себе у военного может быть автомат АК-47 с глушителем и боекомплектом.

По предварительным данным, мужчина отбывал срок в одной из исправительных колоний. На службу он поступил в феврале этого года. Подозреваемого ищут в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях.

Ранее военнослужащий ВСУ расстрелял своего сослуживца за фотосъемку позиций под Херсоном. Теперь боевик, который убил «своего», может провести за решеткой от 7 до 15 лет по статье об умышленном убийстве.