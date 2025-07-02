В Ленинском округе открылась фотовыставка «Сад науки»

В сквере «Юность» подмосковного Ленинского городского округа открылась фотовыставка «Сад науки», посвященная 95-летию Федерального научного селекционно-технологического центра садоводства и питомниководства (ФНССТЦСиП). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Все сорта мы готовы предоставлять крупным сельхозпроизводителям и садоводам-любителям Москвы и Московской области. Помимо ягод, учреждение продает и саженцы плодовых деревьев — яблони, груши, сливы», — отметила ведущий научный сотрудник центра Садоводства Татьяна Тумаева.

На выставке представлены архивные фотографии, демонстрирующие историю создания и развития Центра, а также современные снимки, отражающие его научную работу и достижения. Отдельный стенд посвящен лучшим и перспективным сортам ягод, выведенным специалистами центра, в том числе землянике «Купчиха», землянике садовой «Наше Подмосковье», малине «Оранжевое Чудо» и смородине чёрной «Подарок Ветеранам».

В ведомстве добавили, что выставка «Сад науки» открыта для посещения до 1 сентября. ФГБНУ «Федеральный научный селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства» ведет свою историю с 1930 года. Головной офис организации расположен в Москве, а экспериментальные площадки и коллекционные участки находятся на территории Ленинского округа и Ступинского района.

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