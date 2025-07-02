В Клину продолжается благоустройство мемориала «Бессмертный полк в граните»

Стена с портретами героев Великой Отечественной войны появилась вдоль берега реки Сестры по инициативе главы округа Алены Сокольской в декабре 2023 года. На ней увековечили портреты уроженцев клинской земли и защитников города, удостоенных звания Героя Советского Союза. Среди них Петр Едунов, Николай Папивин, Петр Рассадкин и другие. В 2025 году, объявленном Годом Защитника отечества, администрация округа приняла решение расширить мемориал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Теперь в парке «Сестрорецкий» можно увидеть изображения участников локальных войн и специальной военной операции.

А ко Дню ветеранов боевых действий, 01 июля 2025 года на стене Славы появились еще 12 табличек, посвященных бойцам специальной военной операции и 6 — войнам Великой Отечественной войны.

Заказы на изготовление мемориальных табличек принимает местное отделение Центра «Защитники Отечества».

«К нам обращаются клинчане и не только. Например, у кого дедушка жил и воевал в Великую Отечественную войну в другом регионе. Мы принимаем всех. Таблички изготавливаются в мастерской по единому образцу, портрет, имя, фамилия, отчество и годы жизни», — рассказал координатор Госфонда «Защитники Отчества» по г. о. Клин Денис Филиппов.

Для изготовления таблички необходима фотография героя и документы, подтверждающие его боевой путь. Желающих ждут в фонде «Защитники Отечества» в Клину по адресу ул. Мечникова, дом 14.

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«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.