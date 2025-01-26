Полиция разбирается с устроившими потасовку из-за отмены концерта в Сочи

Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo

Патрульно-постовая служба Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo, их доставили в отделение полиции для разбирательства, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Концерт был отменен из-за сообщения о минировании. Экстренные службы обследовали место и не обнаружили опасных предметов.

«Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства», — сказано в сообщении.

Иван Золо — подмосковный артист и блогер. Выпустил 14 песен.

Ранее в Кемерово на его концерт продали больше билетов, чем смог вместить зал. Возникла давка, несколько человек подрались.