Полиция раскрыла в Петербурге подпольный банк с оборотом почти 400 млн рублей

В Петербурге двоих мужчин заподозрили в незаконных банковских операциях. Через счета подконтрольных им фирм прошло почти 400 млн рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По версии полиции, петербуржцы в возрасте 38 и 43 лет создали подпольный банк. Они открывали и вели счета для юридических лиц, проводили расчеты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и обналичиванием крупных сумм.

Один из подозреваемых искал коммерсантов, второй координировал финансовые потоки. За услуги они брали около 18% от суммы, поступавшей на счета подконтрольных подставных фирм.

В задержании участвовали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД и следователи полиции Московского района при поддержке Росгвардии.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Одного из подозреваемых задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России. Второму избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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