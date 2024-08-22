Полиция проверяет отделение ГИБДД Бутово после жалоб на проблемы с талонами

В отделение ГИБДД Бутово нагрянула полиция с проверкой после жалоб граждан на невозможность поставить авто на учет и «чудесной» помощи в этом за дополнительную плату, сообщает Baza .

Возле некоторых отделений ГИБДД в Москве выстраиваются очереди из-за проблем с талонами для постановки авто на учет. Бутово это тоже коснулось.

Несколько автолюбителей пожаловались, что их запись слетела по неизвестным причинам, после чего им предложили обратиться к некой Анне, которая ждала возле отделения ГИБДД Бутово и предлагала помощь за 15 тыс. рублей.

Женщина ездила, по утверждению очевидцев, на BMW за 20 млн рублей. Когда люди платили ей, их запись восстанавливалась. Зарегистрировать машину после чудесного вмешательства им удавалось за час.

В четверг к зданию ГИБДД на улице Академика Глушко приехали несколько машин с полицейскими. По предварительной информации, в здании проводят следственные мероприятия по заявлениям потерпевших, которые смогли поставить на учет авто только за дополнительную оплату.