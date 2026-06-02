Полиция Нижнего Новгорода изъяла 250 тыс литров «лосьонов» со спиртом

В Нижнем Новгороде правоохранители пресекли схему продажи спиртосодержащей продукции под видом косметики и изъяли более 250 тысяч литров товара, сообщает ИА «Время Н» .

По версии следствия, трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга организовали в арендованном складе в Нижнем Новгороде линию по производству «лосьонов». Для получения лицензии они представили документы о закупке оборудования и якобы действующем цехе, что позволило легально приобретать, хранить и перевозить непищевой спиртосодержащий товар.

Соучастники закупали спирт и доставляли его в город. Наемные рабочие разливали сырье в емкости по 1000 литров, затем в другом помещении фасовали его в 10-литровые канистры и наклеивали этикетки. Продукцию под видом косметических средств продавали в Рязанской, Курской, Тульской областях и в Пермском крае.

По данным следствия, цех работал круглосуточно, был огражден высоким забором и оборудован камерами видеонаблюдения.

Следователи следственной части следственного управления УМВД России по Нижнему Новгороду возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 171.3 и статье 187 УК РФ. Полиция задержала девять подозреваемых, включая троих предполагаемых организаторов. Расследование продолжается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.