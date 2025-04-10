Полиция изъяла более 21 тыс пачек сигарет на 2 млн рублей у жителя Подмосковья

В Сергиевом Посаде сотрудники отдела экономической безопасности изъяли у 34-летнего горожанина более 21 тысячи пачек сигарет стоимостью в 2 млн рублей, которые он незаконно реализовывал, об этом сообщила Подмосковная полиция .

По данным следствия, задержанный мужчина подозревается в реализации табачной продукции с использованием чужого товарного знака и без необходимой маркировки.

«Полицейскими выявлен факт реализации табачных изделий без нанесения специальных акцизных марок в одном из гаражно-строительных кооперативов и в ряде местных торговых точек. При обыске изъято более 21 тысячи пачек сигарет», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В общей сложности изъятая продукция оценивается в 2 млн рублей. Кроме того, у жителя Подмосковья нашли порядка двух тысяч пачек с сигаретами, на которых он размещал чужой товарный знак, неоднократно его использовал и в общей сложности причинил ущерб правообладателю на сумму в 500 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 171.1 и ст. 180 УК РФ. Меру пресечения для фигуранта дела избрали в виде подписки о невыезде.