Полиция и охотнадзор выясняют обстоятельства гибели тигрицы в Приморье
В Приморье под колесами автомобиля погибла молодая тигрица
Фото - © РИА Новости
В Приморском крае произошло ЧП с участием редкого амурского тигра — молодая самка погибла под колесами автомобиля на одной из местных трасс, сообщает РИА Новости.
Как сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, смерть животного наступила мгновенно.
Полиция и охотнадзор проводят проверку по факту гибели редкого животного.
В социальных сетях появились кадры с места трагедии, где видно тело хищника, лежащее на проезжей части.