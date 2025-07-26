Полиция и охотнадзор выясняют обстоятельства гибели тигрицы в Приморье

В Приморье под колесами автомобиля погибла молодая тигрица
Происшествия

Фото - © РИА Новости

В Приморском крае произошло ЧП с участием редкого амурского тигра — молодая самка погибла под колесами автомобиля на одной из местных трасс, сообщает РИА Новости.

Как сообщил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, смерть животного наступила мгновенно.

Полиция и охотнадзор проводят проверку по факту гибели редкого животного.

В социальных сетях появились кадры с места трагедии, где видно тело хищника, лежащее на проезжей части.