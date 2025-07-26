Полиция и охотнадзор выясняют обстоятельства гибели тигрицы в Приморье

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В Приморье под колесами автомобиля погибла молодая тигрица

В Приморском крае произошло ЧП с участием редкого амурского тигра — молодая самка погибла под колесами автомобиля на одной из местных трасс, сообщает РИА Новости.