Полицейский расстрелял водолаза после конфликта в кафе под Выборгом

Конфликт со стрельбой произошел этой ночью в кафе под Выборгом. Затем стороны решили выйти и продолжить разговор вне помещения, сообщает «78 | НОВОСТИ» .

Ссорящиеся сели в автомобиль и отъехали в другое место. После остановки машины один из мужчин вышел из авто, обошел его и начал стрельбу. Как оказалось, стрелявшим был оперуполномоченный полиции. Он сделал около пяти выстрелов по ногам оппонента, работающего водолазом.

Несмотря на ранения, пострадавший добрался до машины, но потерял сознание. Позже его доставили в больницу. Медики извлекли из пациента три резиновые пули, еще одну удалили через несколько дней в Петербурге.

После оказания медпомощи пострадавшего доставили для дачи показаний, несмотря на его состояние. В издании предположили, что на него могли оказывать давление, так как повторно допрашивали, настаивали на изменении показаний и обсуждали вероятность прекращения дела.

В итоге в этом конфликте подписаны документы об отказе от претензий.

