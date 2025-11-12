сегодня в 13:44

Полицейские задержали живодера, похитившего и убившего собаку Симу в Москве

Полицейские задержали 67-летнего подозреваемого в краже и убийстве собаки породы бордер-колли в Щербинке в Новомосковском административном округе Москвы. Инцидент произошел на улице Флотской, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Злоумышленник рядом с гаражом приманил питомца к себе, украл его и увез на машине. Затем мужчина, предположительно, нанес собаке травмы, которые привели к смерти.

Против задержанного мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Мужчину заключили под стражу.

Инцидент произошел еще 7 ноября. Пожилой убил собаку с помощью ножа и молотка. Собаку звали Сима.

