Полицейские забрали ребенка у пьяной матери после его звонков с жалобами бабушке

В Калининграде сотрудники полиции забрали у матери семилетнего ребенка, который оказался в небезопасной обстановке. Мальчик позвонил бабушке, а та обратилась за помощью в полицию, сообщает УМВД РФ по Калининградской области .

В отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда поступило обращение от местной жительницы. Она сообщила, что ее 25-летняя дочь пренебрегает обязанностями по уходу и воспитанию своего маленького сына. По словам женщины, ей позвонил семилетний внук и пожаловался на неадекватное поведение матери. Приехав домой к дочери, бабушка вновь увидела ее в состоянии алкогольного опьянения.

Сразу же после получения информации, полицейские прибыли в квартиру, где находился ребенок. В момент, когда сотрудники заходили в помещение на первом этаже, мать ребенка вылезла через окно и убежала.

Оценив обстановку в квартире, сотрудники правоохранительных органов пришли к заключению, что условия проживания в квартире не соответствуют нормам для нахождения ребенка, и его жизнь находится в опасности. Мальчик был изъят из семьи и помещен в специализированное социальное учреждение. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские установили местонахождение сбежавшей женщины и составили на нее административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Собранные материалы переданы в органы опеки для принятия дальнейших решений.

