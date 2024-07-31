Полицейские в Приморье стреляли по автомобилю с детьми

сегодня в 03:27

В Приморье полицейские применили оружие для остановки автомобиля

В Приморье полицейские применили оружие для остановки автомобиля с подростком за рулем и шестилетней пассажиркой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В Дальнегорске ночью экипаж сотрудников ДПС пытался остановить автомобиль Toyota Camry, виляющий по проезжей части.

Водитель иномарки не реагировал на сигналы инспекторов и попытался скрыться, создавая опасные ситуации.

«Сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам его машины», — сказано в сообщении.

После блокировки беглеца выяснилось, что машиной управлял 17-летний подросток, пассажирами были мать несовершеннолетнего со своим сожителем и их общая знакомая с шестилетней дочерью.

Парень сел за руль по просьбе пьяного владельца автомобиля.

Составлены протоколы, идет разбирательство, добавили в пресс-службе.