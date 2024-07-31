Полицейские в Приморье стреляли по автомобилю с детьми
В Приморье полицейские применили оружие для остановки автомобиля с подростком за рулем и шестилетней пассажиркой, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В Дальнегорске ночью экипаж сотрудников ДПС пытался остановить автомобиль Toyota Camry, виляющий по проезжей части.
Водитель иномарки не реагировал на сигналы инспекторов и попытался скрыться, создавая опасные ситуации.
«Сотрудники ДПС после предупредительного выстрела в воздух из табельного оружия открыли огонь по колёсам его машины», — сказано в сообщении.
После блокировки беглеца выяснилось, что машиной управлял 17-летний подросток, пассажирами были мать несовершеннолетнего со своим сожителем и их общая знакомая с шестилетней дочерью.
Парень сел за руль по просьбе пьяного владельца автомобиля.
Составлены протоколы, идет разбирательство, добавили в пресс-службе.