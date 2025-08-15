Полицейские устроили погоню за пьяным водителем, угнавшим авто в Ступине

Работники ДПС ГАИ ГУ МВД России по Московской области провели задержание 29-летнего жителя Ростовской области, который вел угнанный автомобиль в состоянии алкогольного опьянения. За ним пришлось устроить погоню со стрельбой по колесам в Ступине, сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы ДПС занимались патрулированием 296-го километра автодороги А-108 МБК в подмосковном городском округе Ступино. Полицейские обнаружили автомобиль российского производства с повреждениями, потребовали у водителя сделать остановку для проверки документов.

Однако он не сделал этого и увеличил скорость. Тогда правоохранители отправились в погоню.

Во время нее сотрудники ГАИ множество раз предупреждали о том, что в случае неподчинения применят огнестрельное оружие. Однако мужчина, находившийся за рулем, не реагировал. Параллельно он нарушал ПДД, и его действия представляли угрозу для других водителей.

Инспекторы ГАИ сделали предупредительные выстрелы в воздух, а потом по колесам. Машина была остановлена. Водитель попытался убежать, однако его задержали сотрудники полиции.

Силовики отправили мужчину на медицинское освидетельствование. По его итогам выяснилось, что водитель был пьян.

В отношении мужчины открыли административные дела. Выяснилось, что автомобиль был угнан некоторое время назад рядом с жилым домом в деревне Березнецово в городском округе Ступино.

Машину отправили на спецстоянку. Может быть возбуждено уголовное дело.