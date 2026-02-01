Полицейские случайно ранили подростка-пассажира во время погони в Ленобласти
Фото - © Медиасток.рф
Инспекторы полиции случайно ранили подростка на пассажирском сиденье автомобиля во время погони в Ленинградской области, сообщает «112».
Инцидент произошел ночью 31 января. Экипаж ДПС попытался остановить машину Lada Vesta Cross, но водитель ударил по газам и попытался уйти от полицейских. Автомобиль догоняли со стрельбой. Его остановили в деревне Согиницы.
За рулем отечественного авто оказался 13-летний подросток, который взял машину у родителей без спроса.
Пулей при погоде задело 16-летнего пассажира, пострадавшего увезли в больницу. Водителя передали родителям.
