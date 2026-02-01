сегодня в 15:21

Полицейские случайно ранили подростка-пассажира во время погони в Ленобласти

Инспекторы полиции случайно ранили подростка на пассажирском сиденье автомобиля во время погони в Ленинградской области, сообщает «112» .

Инцидент произошел ночью 31 января. Экипаж ДПС попытался остановить машину Lada Vesta Cross, но водитель ударил по газам и попытался уйти от полицейских. Автомобиль догоняли со стрельбой. Его остановили в деревне Согиницы.

За рулем отечественного авто оказался 13-летний подросток, который взял машину у родителей без спроса.

Пулей при погоде задело 16-летнего пассажира, пострадавшего увезли в больницу. Водителя передали родителям.

Ранее в Красногорске сотрудник ГАИ прострелил колеса пытавшемуся уехать от него мужчине. Инцидент начался с устроенного им конфликта на автомойке.

