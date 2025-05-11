Полицейские помогли эвакуироваться более 50 жильцам из-за пожара в Балашихе

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» в Московской области заявили о пожаре в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы. Двое сотрудников патрульно-постовой службы отправились на место возгорания, сообщается на сайте « МВД Медиа ».

Пожар начался на втором этаже квартиры. Двое полицейских использовали устройство для подачи спецсигнала на служебной машине, чтобы разбудить жителей дома. Они попросили людей как можно скорее уйти из здания. Затем полицейские начали стучать в двери жильцам. Они сообщали о том, что нужно выйти из дома.

На одном из лестничных пролетов на верхнем этаже полицейские в густом дыму увидели женщину. Она растерялась и не хотела уходить из здания. Один из полицейских взял ее на руки и вынес из дома.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС РФ потушили пожар. Суммарно сотрудникам ППС удалось эвакуировать около 50 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.