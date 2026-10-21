В Химках налаживают теплоснабжение по 10 адресам

Специалисты «ТСК Мосэнерго» 21 октября работают по 10 адресам в Старых Химках, микрорайонах Подрезково, Сходня, Левобережный и деревне Юрлово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» устраняют повреждения на трубопроводах центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. На отдельных линиях устанавливают запорно-регулирующие клапаны, а на улице Железнодорожной монтируют байпас.

Плановая замена оборудования помогает балансировать систему, предотвращать перепады и аварии, а также точнее настраивать подачу тепла в разных частях дома или квартала.

В Химках действует штаб по вопросам отопления. Под руководством главы городского округа Инны Федотовой и ее заместителя по вопросам ЖКХ Юрия Андреева ежедневно определяют адреса, где необходимы контроль и принятие мер, и рассматривают обращения жителей.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно обратиться в свою управляющую компанию, в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2, или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру +7 (495) 575-85-85.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.