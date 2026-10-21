В Рузском округе установили новый трансформатор в деревне Румянцево

Энергетики Рузского района электрических сетей заменили трансформатор на мачтовой подстанции в деревне Румянцево, увеличив его мощность с 25 до 100 кВА, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый трансформатор позволит поддерживать стабильное напряжение зимой, когда нагрузка на сети растет, и при неблагоприятной погоде. Замена оборудования также создает резерв для подключения новых домов. Электроэнергией теперь обеспечены 113 участков, выделенных многодетным семьям.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев сообщил, что в ближайшее время аналогичные работы пройдут еще в 17 населенных пунктах округа.

«Совместно со специалистами Рузского РЭС последовательно работаем над тем, чтобы инфраструктура отвечала потребностям жителей и давала возможности для развития территорий», — сказал Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин отметил, что замена трансформатора повышает устойчивость энергосистемы округа.

«Современное оборудование отличается не только большей мощностью, но и более высокой энергоэффективностью, встроенной автоматикой и системами диагностики, которые позволяют оперативно выявлять отклонения и предотвращать аварии», — пояснил Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.