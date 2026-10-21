В Голицыно построят поликлинику на 300 посещений в смену

Новая поликлиника на бульваре Генерала Ремезова в Голицыно готова более чем на 50%. Учреждение для взрослых и детей планируют достроить в 2028 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поликлиника в Голицыно рассчитана на 300 посещений в смену и сможет обслуживать до 40 тысяч жителей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал строительную площадку на бульваре Генерала Ремезова. Готовность объекта превысила 50%.

«На площадке работают 70 строителей и 15 инженеров. Уже завершены кровельные работы, закрыт тепловой контур здания. Сейчас специалисты монтируют внутренние перегородки, инженерные системы и навесной фасад», — отметил Андрей Иванов.

В пятиэтажном здании разместят отделения терапии и педиатрии, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, рентген, флюорографию, стоматологию и блок неотложной помощи. Учреждение оснастят современным оборудованием, включая цифровые рентген-системы и технику для стоматологических кабинетов.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. У поликлиники оборудуют парковку на 28 мест, четыре из которых предназначены для маломобильных посетителей.

Строительство ведется по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Работы планируют завершить в 2028 году.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.