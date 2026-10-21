В Одинцовской школе «Надежда» провели уроки безопасности на железной дороге

Ученики Одинцовской школы «Надежда» 19 октября повторили правила безопасного поведения на железной дороге на классных часах по профилактике детского травматизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Классные руководители Одинцовской школы «Надежда» провели 19 октября занятия по предупреждению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Педагоги напомнили ученикам, что железная дорога — зона повышенной опасности.

Детям объяснили, что нельзя играть вблизи железнодорожных путей, переходить их в неположенных местах, приближаться к поездам и находиться на путях без сопровождения взрослых. Школьники обсудили опасные ситуации, посмотрели тематические видеоролики и закрепили знания в ходе беседы.

Такие занятия помогают формировать у детей культуру безопасного поведения и предупреждать несчастные случаи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.