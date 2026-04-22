Полицейские из Кузбасса потушили горящую машину на Кавказе

Трое полицейских из Кузбасса во время командировки в Кабардино-Балкарии потушили загоревшийся автомобиль и предотвратили возможный взрыв, сообщает Сiбдепо .

Инцидент произошел на посту «Малка» в Кабардино-Балкарии, где полицейские находились на патрулировании. К сотрудникам подбежали очевидцы и сообщили, что примерно в полукилометре загорелась легковая машина.

Полицейские вызвали пожарных и сразу направились к месту происшествия с огнетушителями из служебного автомобиля. К их прибытию пламя уже охватило подкапотное пространство Mazda 3.

Водитель по имени Ильдар пытался потушить огонь подручными средствами, однако справиться самостоятельно не смог. Ситуацию осложняло наличие газового баллона в машине. Сотрудники полиции залили моторный отсек пеной и ликвидировали возгорание до приезда пожарных.

Прибывшие специалисты подтвердили, что благодаря оперативным действиям удалось избежать серьезных последствий. Владелец автомобиля поблагодарил полицейских за помощь.

