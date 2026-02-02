Полицейские ищут устроившего стрельбу у школы в Подмосковье

В понедельник в отдел полиции поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы. Предварительно, пьяный молодой человек вошел на территории школы на улице на улице Котовского, после чего попытался попасть в учебное заведение. Затем он вышел с территории школы и начал громко нецензурно ругаться, за что получил замечание от проходящего мужчины.

В ответ молодой человек достал схожий на пистолет предмет и совершил выстрел. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают неизвестного для привлечения к ответственности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.