Полицейские ищут устроившего стрельбу у школы в Подмосковье

Полиция разыскивают мужчину, устроившего стрельбу вблизи школы в Реутове
Происшествия
Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, устроившего стрельбу на территории школы в Реутове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В понедельник в отдел полиции поступило сообщение о звуках, похожих на выстрелы. Предварительно, пьяный молодой человек вошел на территории школы на улице на улице Котовского, после чего попытался попасть в учебное заведение. Затем он вышел с территории школы и начал громко нецензурно ругаться, за что получил замечание от проходящего мужчины.

В ответ молодой человек достал схожий на пистолет предмет и совершил выстрел. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают неизвестного для привлечения к ответственности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.