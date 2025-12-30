Полицейские Екатеринбурга ворвались в бордель, где работала проститутка Родион*

27-летнего мужчину-проститутку* Родиона задержали силовики в квартире на улице Степана Разина в Екатеринбурге. Там он, предположительно, принимал клиентов своего пола*, сообщает в Telegram-канале общественный деятель Дмитрий Чукреев.

Силовиков Родион встретил в женской одежде. За «час любви» мужчина брал по 15 тыс. рублей.

У Родиона были как разовые, так и постоянные клиенты. Он «работал» с мужчинами, в том числе из Тюмени и Челябинска.

К Родиону можно было приехать сразу на два дня. За это он брал 70 тыс. рублей. Еще мужчина снимал приватные видео и брал за них плату в размере от 2 тыс. рублей.

Против Родиона составили протокол о занятии проституцией и пропаганде нетрадиционных сексуальных предпочтений*.

* Международное движение ЛГБТ внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и запрещено.

