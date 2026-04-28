Психолог назвала 2 способа быстро снизить тревогу

По словам Шавровой, одна из эффективных методик — «тотальное заземление». Она помогает быстро вернуться в реальность и прояснить мысли в момент сильного волнения.

«Техника „тотальное заземление“ очень хорошо возвращает в реальность и проясняет голову. Если вдруг накрывает волной тревоги, нужно одновременно включить все пять чувств, которые у нас есть: вкус, зрение, обоняние, осязание и слух. Нужно положить в рот какую-нибудь конфету или что-нибудь соленое, то есть сменить вкусовую гамму. Включить музыку. Потрогать какую-то шершавую или плюшевую поверхность. Перевести взгляд на другую картинку, чтобы включить внимание и увидеть, например, облака на небе. И что-нибудь неожиданное понюхать, подойдет как парфюм, цветок, так и фантик от конфетки. То есть всем пяти чувствам дать новое ощущение, и разом включенные пять чувств выдергивают наш разум из тревожного состояния в спокойное», — посоветовала Шаврова в эфире радио Sputnik.

Вторая техника относится к доказательной медицине и основана на контролируемом дыхании.

«Тут не нужно долгих часов практики, нужно будет подышать всего несколько минут. И мы дышим следующим образом: вдохнуть носом на четыре счета — 1…2…3…4; на семь счетов задержать дыхание; на восемь –выдохнуть через рот, при этом сложив губы трубочкой. То есть выдох должен быть длинным и с усилием. Если сделать таких 10 кругов, подышать так 10 раз, тревожность падает. А если не будет тревожности, то будет ясный ум, и даже самое сложное задание будет проще сделать», — рассказала Шаврова.

