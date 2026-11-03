Политолог назвал сообщение о подпольной тюрьме под Киевом тревожным сигналом

Орлов связал происходящее с отказом от проведения выборов на Украине. По его мнению, чувство несменяемости породило у власти ощущение безнаказанности и развязало руки для подобных действий.

«Подобные методы обращения с собственными гражданами очень напоминают тоталитарное подавление инакомыслия. Но не танками, а через страх и молчание», — отметил политолог.

Накануне сообщалось, что вооруженные люди удерживали около 40 человек в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что эти люди являются мобилизованными. Также сообщалось об обнаружении там 14-летнего подростка, которого избивали лопатой.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власть Зеленского держится на таких пыточных, как под Киевом.

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