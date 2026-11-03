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Политолог назвал сообщение о подпольной тюрьме под Киевом тревожным сигналом

Происшествия

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал обнаружение подпольной тюрьмы под Киевом тревожным сигналом для украинского общества, сообщает RT.

Орлов связал происходящее с отказом от проведения выборов на Украине. По его мнению, чувство несменяемости породило у власти ощущение безнаказанности и развязало руки для подобных действий.

«Подобные методы обращения с собственными гражданами очень напоминают тоталитарное подавление инакомыслия. Но не танками, а через страх и молчание», — отметил политолог.

Накануне сообщалось, что вооруженные люди удерживали около 40 человек в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что эти люди являются мобилизованными. Также сообщалось об обнаружении там 14-летнего подростка, которого избивали лопатой.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власть Зеленского держится на таких пыточных, как под Киевом.

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