Поленом по голове: конфликт из-за громкой музыки закончился раной на губе

сегодня в 12:49

В Тверской области конфликт из-за громкой музыки закончился нападением с поленом

В одной из деревень в Тверской области пара отдыхала с громкой музыкой. Женщина с соседнего участка сделала им замечание, но компания отреагировала неодобрительно, сообщает РЕН ТВ .

Сначала произошла словесная перепалка. А потом начался конфликт, в котором знакомый соседки взял полено и ударил им незваного гостя по лицу. Пострадавший мужчина отделался ушибленной раной нижней губы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как отметили в областном главке МВД РФ, фигурант дела находится под обязательством о явке.

