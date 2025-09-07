Покупатели пожаловались, что стаканы из «Вкусно — и точка» лопаются в руках

Одна из покупательниц сети «Вкусно — и точка» рассказала, что их фирменный стакан из стекла неожиданно раскололся во время мытья, сообщает «Подъем» .

«В итоге — скорая, больница, швы, две недели перевязок и жизнь без правой руки», — добавила пострадавшая.

В комментариях большинство написали, что с их стаканами из сети все в порядке, но часть ответила, что столкнулась с похожей проблемой. Россияне решили, что стаканы сделаны из хрупкого стекла, у них проблемы с качеством.

В компании «Вкусно — и точка» сказали, что готовы провести расследование по данным инцидентам. Еще там отметили, что проверяют все такие изделия на «термическую устойчивость», но стекло — хрупкий материал. Поставщик сети делает посуду для многих кафе, изделия имеют всю необходимую документацию.

«Мы внимательно следим за отзывами гостей и учитываем их при производстве следующих партий. Формы и цвет стаканов меняются каждый год, мы делаем все, чтобы они были максимально безопасными и удобными в использовании», — подчеркнули в сети.

Они также посоветовали пострадавшим обратиться на горячую линию.