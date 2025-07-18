Покрышка проломила нижнюю стенку глазницы парню в Подмосковье

Авария в шиномонтаже: парень из Подмосковья чуть не лишился зрения

24-летний парень из Подмосковья едва не лишился глаза, когда накачивал покрышку в одной из шиномонтажек. В какой-то момент она внезапно взорвалась, а осколок ударил его прямо в лицо, проломив нижнюю часть глазницы, сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком» .

Стоит отметить, что пострадавший молодой человек обратился за помощью к врачам только через полторы недели после получения перелома. За это время травма стала заживать неправильно — мягкие ткани и мышца, которая помогает смотреть вверх, провалились внутрь глазницы и начали прирастать не там, где нужно. В итоге ему потребовалась операция.

В больнице подмосковного Жуковского медики провели сложную двухчасовую операцию. Они убрали маленькие осколки, правильно расположили крупные фрагменты и поставили специальный имплант из титана, чтобы спасти глаз пациента.

После полного курса реабилитации здоровье молодого человека должно восстановиться полностью. На данный момент его состояние не вызывает опасений у врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.