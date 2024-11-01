Пойманная с кокаином Забава в суде согласилась стать женой экс-бойца «Вагнера»

В Петербурге экс-боец ЧВК «Вагнер» сделал предложение на суде по делу о кокаине

В суде Санкт-Петербурга бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Стас сделал предложение подсудимой Забаве, по делу которой проходил свидетелем. Девушку поймали с 88 граммами кокаина после того, как «вагнеровцу» показалось, что он встретил бывшего возлюбленного Забавы, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале .

Пара жила в Туапсе и приехала в Петербург, чтобы Стас сделал предложение. Во время прогулки по городу «вагнеровцу» показалось, что он встретил бывшего парня своей дамы, и тогда он решил достать муляж гранаты. Он понял, что обознался, но на месте уже была полицию.

Подъехавшие силовики нашли у Забавы 88 граммов кокаина. Стаса отпустили.

Во время заседания в Василеостровском районном суде бывший боец «Вагнера» оказался свидетелем по делу своей любимой. Прямо во время заседания он решил сделать Забаве предложение. Подсудимая расплакалась и согласилась стать женой Стаса.

«Забава заплакала и закивала головой, очевидно, согласилась! Счастья молодым! Совет да любовь! Но позже, процесс пока идет, Забавушка-то под стражей», — написала глава пресс-службы.