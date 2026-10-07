Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановилось

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Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена вернулось в график после падения человека на пути на станции «Новокузнецкая», сообщает ТАСС .

«Движение на Замоскворецкой линии в графике. Ранее на пути станции „Новокузнецкая“ падал человек, его оперативно подняли на платформу», — сообщили в пресс-службе столичного метро.

В московском метро на «зеленой» ветке на станции метро «Новокузнецкая» человек упал на пути.

Из-за этого пассажиров не выпускали из поезда.

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