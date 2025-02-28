Поймана банда приезжих, нападавшая на москвичей в форме полиции

В Москве предъявлено обвинение членам банды из семи человек, которым вменяют целый ряд тяжких преступлений. Криминальный коллектив сформировали двое приезжих, в нем также состояли две женщины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии силовиков, двое иностранцев создали банду и ноябре 2023 года и орудовали на протяжении трех месяцев. В свою группу они привлекли еще пятерых человек — трех мужчин и двух женщин.

Злоумышленники, по словам одного из потерпевших, напали на него в кафе на Нижней Радищевской улице и назвались «сотрудниками полиции». После этого они также похитили его друга, которого вызвали на помощь жертве, и угрожали обоим ножом и пистолетом. Банда требовала от пленников деньги, и они согласились отдать захватчикам по миллиону рублей.

После этого на Ленинском проспекте подозреваемые похитили двух девушек и потребовали от них выкуп за освобождение. Пленницы отдали похитителям 400 000 рублей.

В январе 2024 года члены криминальной группы оделись в форму силовиков и вломились в квартиру на Нагатинской набережной, где отобрали мобильники у четверых мужчин и одной женщины. Также подозреваемые похитили из жилья разную технику и заставили отдать им 140 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены дела по статьям 163 (вымогательство), 126 (похищение человека), 162 (разбой), 209 (бандитизм) и 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

Злоумышленников задержали при содействии представительства МВД Киргизии в МВД России. Поиском подозреваемых занимался Московский уголовный розыск.