«Поймали сачком»: в центре Москвы спасли застрявшего на балконе кота

Рыжего кота по кличке Кузя, который застрял на балконе, спасли в центре Москвы. Сотрудник МЧС поймал питомца сачком, как бабочку, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в многоэтажке на Тверской улице. На опубликованных кадрах видно, как спасатель ловит рыжика сачком и поднимает на балкон. Затем Кузю запускают в переноску для животных.

В начале января хозяйка квартиры оставила балкон открытым и не заметила, как туда выскочил кот. Однако Кузя не упал, а в испуге забился под перекрытие между 6 и 7 этажами. Найти любимца удалось по его жалобному мяуканью.

Прибывшие на место сотрудники МЧС вызволяли рыжего кота с помощью специального сачка. В результате операции по спасению Кузя не пострадал и был передан в руки своей хозяйки.