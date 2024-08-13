Появилось видео задержания уволенной сотрудницы Минобороны, работавшей на ГУР

сегодня в 17:00

В Сети обнародовали кадры задержания бывшей сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО), которая подозревается в передаче информации разведке Украины, сообщает «Царьград» .

Сотрудники ФСБ задержали фигурантку в Ростове-на-Дону.

По версии правоохранителей, перед задержанной стояла задача по сбору данных о базах, складах и арсеналах, находящихся в ЮВО. По месту жительства подозреваемой также изъяли средства связи.

В спецслужбе заявили, что предполагаемая шпионка связывалась с украинскими агентами в мессенджере Signal. Ранее женщина работала в Минобороны России.

В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело о государственной измене.