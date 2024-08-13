Появилось видео задержания уволенной сотрудницы Минобороны, работавшей на ГУР
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В Сети обнародовали кадры задержания бывшей сотрудницы воинской части Южного военного округа (ЮВО), которая подозревается в передаче информации разведке Украины, сообщает «Царьград».
Сотрудники ФСБ задержали фигурантку в Ростове-на-Дону.
По версии правоохранителей, перед задержанной стояла задача по сбору данных о базах, складах и арсеналах, находящихся в ЮВО. По месту жительства подозреваемой также изъяли средства связи.
В спецслужбе заявили, что предполагаемая шпионка связывалась с украинскими агентами в мессенджере Signal. Ранее женщина работала в Минобороны России.
В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело о государственной измене.