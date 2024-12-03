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Появилось видео с места ДТП с автобусом и 16 авто в Москве

Telegram-канал « МК: срочные новости » опубликовал кадры массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. В районе станции метро «Динамо» столкнулись автобус и 16 автомобилей.

На записи видно, что был сбит дорожный указатель. Перед автобусом стоит черный легковой автомобиль. От удара его вынесло на тротуар. Позади автобуса со включенными аварийными сигналами стоят поврежденные в ДТП машины.

На место выехали сотрудники ГАИ. Перекрыты как минимум три полосы.

Ранее на 36-м километре МКАД произошло массовое ДТП. В нем участвовали пять автомобилей.