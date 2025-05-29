Появилось видео падения сбитого БПЛА в Одинцово Московской области
Опубликовано видео падения сбитого БПЛА в Одинцово Московской области. Как сообщает Mash, обломки упали во дворе, посекло несколько припаркованных автомобилей.
В результате падения обломков беспилотника никто не пострадал.
ПВО отражает очередную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА.
Обломки сбитого беспилотника упали на проспекте Вернадского в Москве.
В аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты.